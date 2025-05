OM - Transfert : Rabiot vide son sac après le PSG !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Adrien Rabiot a évolué pendant cinq saisons à la Juventus, avant de rejoindre l'OM à la surprise générale. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Vieille Dame, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club phocéen. Alors qu'il vient de terminer sa toute première saison à Marseille, Adrien Rabiot a avoué qu'il redoutait la réaction de certains supporters de l'OM à cause de son passage au PSG.

Adrien Rabiot a fait ses débuts en professionnel sous les couleurs du PSG. En fin de contrat le 30 juin 2019, l'international français a refusé de prolonger avec le club parisien. Désirant relever un tout nouveau défi, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement avec la Juventus. Et après cinq saisons passées à Turin, le milieu de terrain de 30 ans a été transféré pour 0€ à l'OM le 17 septembre 2024. Alors que le PSG et le club marseillais sont rivaux depuis des décennies, Adrien Rabiot a avoué qu'il était arrivé au Vélodrome sur la pointe des pieds.

«Je ne savais pas trop comment ça allait se passer» « La plus grosse dinguerie vécue depuis ma signature à l'OM ? Là comme ça je n'ai rien, mais les gens ont toujours été très avenants, très cool avec moi, même au début quand je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Malgré l'accueil que j'ai reçu, qui était top, on ne sait jamais comment chacun peut le prendre, et au final tous les gens que j'ai croisés étaient hyper contents. Ils m'ont vraiment témoigné leur fierté, et ce sont des mots qui te touchent vraiment, parce qu'ils ne disent pas : "on est content que tu sois là". Ce sont des gens qui viennent te voir et qui disent : "on est vraiment fiers que tu joues pour nos couleurs, dans notre club et tout". Ce sont des phrases qui sont un peu tournées différemment, mais avec des mots qui touchent vraiment », s'est enflammé Adrien Rabiot lors d'un entretien accordé à Carré.