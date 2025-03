Laure Boulleau, sa première fois avec des femmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne joueuse de football, Laure Boulleau s’est, une fois à la retraite, reconvertie comme consultante sur Canal+. Et voilà qu’elle va relever un nouveau défi. En effet, ce jeudi soir, sur la chaine cryptée, son documentaire va être diffusé. Une grande première pour Laure Boulleau, qui a décidé de raconter l’histoire de différentes femmes au Japon.

Alors qu’on a connu Laure Boulleau comme joueuse de football, au PSG ou en équipe de France, on a appris à la découvrir ces dernières années comme consultante sur Canal+. Et voilà qu’elle va désormais avoir une nouvelle casquette. Ce jeudi soir, Laure Boulleau va sortir sur la chaine cryptée son premier documentaire « Pionnières au Japon », racontant la vie de 5 femmes nipponnes qui excellent dans des domaines plutôt masculins.

« La première fois… »

Dans une interview accordée à Ouest France, Laure Boulleau s’est confiée à la veille de la diffusion de son documentaire. Une grande première à propos de laquelle l’ex-joueuse du PSG a fait savoir : « Quelle est la genèse de ce documentaire ? Tout est parti d’un reportage que j’avais fait sur une équipe de football féminin en Arabie saoudite. J’avais aimé l’exercice, c’était vraiment sympa. C’était la première graine. Et puis, j’ai aussi une tendance à vouloir trouver de nouvelles choses à faire dans ma vie. Avec ce documentaire, c’est la première fois que ce n’est pas purement sportif, c’est aussi profondément culturel et sociétal. Je voulais essayer de faire quelque chose de mixte entre du sport, du voyage, et ces parcours inspirants de jeunes femmes ».

« Je n’avais jamais été au Japon »

« Pourquoi avoir choisi le Japon pour l’épisode 1 ? Derrière son image ultra-touristique, c’est aussi un pays très patriarcal (118e nation sur 146 au classement mondial sur l’égalité des sexes)… Et puis nous trouvions que la sumo (Honoka Shibata), de par le côté spectaculaire de son sport et sa personnalité, permettait d’entrer dans le documentaire. Je n’avais jamais été au Japon et ce pays a été un shoot de nouveautés. C’est une culture qui est très différente, beaucoup plus cadrée qu’en France. J’appréhendais un petit peu, avec ma personnalité (rires). Je ne savais pas si j’allais les embarquer dans ma folie, mais nous avons réussi à ce qu’ils se lâchent », a ensuite expliqué Laure Boulleau.