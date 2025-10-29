Lamine Yamal - Shakira : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal s’est offert une petite folie ces derniers jours. Véritable phénomène du FC Barcelone, l’international espagnol va déménager très prochainement. Le crack de 18 ans se serait offert une splendide villa en Catalogne. Il s’agirait d’ailleurs de l’ancienne propriété de Shakira et Gerard Piqué, qu’ils habitaient avant leur séparation.

Lamine Yamal a encore fait parler de lui récemment, mais pas pour ses exploits sur le terrain. Le phénomène du FC Barcelone s’est attiré les foudres des supporters du Real Madrid après le Clasico. Mais le crack de 18 ans semble imperméable à cela. Au contraire, l’international espagnol s’est offert une petite folie ces derniers jours.

Lamine Yamal a acheté l'ancienne maison de Shakira La presse espagnole a indiqué que Lamine Yamal allait s’acheter une splendide demeure. Et la tendance se confirme. Selon SPORT, la pépite catalane serait devenu propriétaire de la maison qui était autrefois le domicile familial de Shakira. La chanteuse l’occupait avec Gerard Piqué. Mais la propriété était inoccupée depuis le départ de la chanteuse colombienne, qui s’était installée à Miami avec ses enfants.