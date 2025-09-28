Lamine Yamal se fait fracasser par son ex, le scoop sur sa vie privée !

Depuis quelque temps, la vie privée de Lamine Yamal fait beaucoup parler. Les vacances du joueur du FC Barcelone ont attiré les paparazzis, tout comme sa fête d’anniversaire qui a fait polémique. Dernièrement, c’est son ex-copine qui a fait des révélations sur les relations entre l’international espagnol et la gente féminine.
Lundi dernier, Lamine Yamal a fini à la deuxième place du Ballon d’or, derrière le joueur du PSG, Ousmane Dembélé. Fort de son jeune âge (18 ans), le joueur du FC Barcelone devrait être encore sur le podium à l’avenir, voire s’emparer du prestigieux titre individuel. Toutefois, l’attaquant devra faire attention à sa vie privée, car cela pourrait avoir des répercussions néfastes.
L’ex de Lamine Yamal balance un scoop !
Lamine Yamal n’a que 18 ans et il cherche donc à profiter de sa jeunesse. Cet été, le joueur du FC Barcelone s’est notamment fait plaisir en vacances du côté d’Ibiza avec de nombreuses amies. Fati Vazquez, ex-copine de l’international espagnol, a d’ailleurs fait des révélations sur cet épisode dans l’émission En todas las salsas. « Je ne trouve pas normal qu’à son âge (17 ans à l’époque) ce qui est sorti soit sorti, et aussi qu’à 17 ans il allait en boîte, à des fêtes, ou qu’à 17 ans il ait embarqué 10 filles sur un bateau à Ibiza… Évidemment, les paparazzis allaient le choper dans un endroit aussi populaire qu’Ibiza ! »
« Lamine a un calendrier de filles »
Lamine Yamal ne collectionne pas que les buts donc et cela s’organise de façon très militaire toujours selon Fati Vazquez. « Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille. Je m’en suis rendu compte grâce à des photos que j’avais publiées, et cette fille m’a appelée en disant : ‘Tu étais avec Lamine ? Je suis partie un jour avant ton arrivée’… (…) L’agent de Lamine tient un calendrier pour lui, organisant les jours avec les filles avec lesquelles il sort. Lamine a un calendrier de filles. (…) Je ne crois pas qu’il y ait un véritable amour dans la relation de Lamine avec Nicki Nicole. Je pense qu’il est très amoureux d’elle, mais elle ne l’est pas. Je pense qu’elle est là parce que ça peut lui profiter. »