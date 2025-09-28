Lamine Yamal se fait fracasser par son ex, le scoop sur sa vie privée !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, la vie privée de Lamine Yamal fait beaucoup parler. Les vacances du joueur du FC Barcelone ont attiré les paparazzis, tout comme sa fête d’anniversaire qui a fait polémique. Dernièrement, c’est son ex-copine qui a fait des révélations sur les relations entre l’international espagnol et la gente féminine.

Lundi dernier, Lamine Yamal a fini à la deuxième place du Ballon d’or, derrière le joueur du PSG, Ousmane Dembélé. Fort de son jeune âge (18 ans), le joueur du FC Barcelone devrait être encore sur le podium à l’avenir, voire s’emparer du prestigieux titre individuel. Toutefois, l’attaquant devra faire attention à sa vie privée, car cela pourrait avoir des répercussions néfastes.

L’ex de Lamine Yamal balance un scoop ! Lamine Yamal n’a que 18 ans et il cherche donc à profiter de sa jeunesse. Cet été, le joueur du FC Barcelone s’est notamment fait plaisir en vacances du côté d’Ibiza avec de nombreuses amies. Fati Vazquez, ex-copine de l’international espagnol, a d’ailleurs fait des révélations sur cet épisode dans l’émission En todas las salsas. « Je ne trouve pas normal qu’à son âge (17 ans à l’époque) ce qui est sorti soit sorti, et aussi qu’à 17 ans il allait en boîte, à des fêtes, ou qu’à 17 ans il ait embarqué 10 filles sur un bateau à Ibiza… Évidemment, les paparazzis allaient le choper dans un endroit aussi populaire qu’Ibiza ! »