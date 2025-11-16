Lamine Yamal se fait clasher, la grosse punchline !

Amadou Diawara

Ayant subi une intervention chirurgicale pour se débarrasser de sa pubalgie, Lamine Yamal était forfait pour le déplacement de l'Espagne en Géorgie. Sans la star du FC Barcelone, la Roja de Luis de la Fuente a réalisé un carton à Tbilissi. Au lendemain de la victoire espagnole, certains médias ont taclé Lamine Yamal.

De retour de blessure depuis quelques semaines, Lamine Yamal a été logiquement convoqué par Luis de la Fuente pour le rassemblement du mois de novembre de l'Espagne. Toutefois, le numéro 10 du FC Barcelone a subi une intervention chirurgicale juste avant de retrouver sa sélection, et ce, pour se débarrasser totalement de sa pubalgie. Forfait pour les deux matchs de la Roja, Lamine Yamal a été renvoyé chez lui.

Lamine Yamal ne manque pas à l'Espagne ? Malgré l'absence de Lamine Yamal, l'Espagne n'a laissé aucune chance à la Géorgie ce samedi. En effet, les hommes de Luis de la Fuente se sont imposés 4-0 à Tbilissi. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir la presse espagnole.