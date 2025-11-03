Lamine Yamal : Nouvelle polémique à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le cas Lamine Yamal fait jaser à l’étranger. Le phénomène du FC Barcelone n’affiche pas vraiment la même forme que la saison passée. Le débat autour de son état physique et mental s’est d’ailleurs intensifié ces derniers jours, et susciterait même une polémique en Espagne tant la situation devient inquiétante pour le crack de 18 ans.

Du haut de ses 18 ans, Lamine Yamal ne fait plus vraiment parler de lui pour ses exploits sur le terrain ces derniers temps. Le prodige du FC Barcelone se fait surtout remarquer pour sa vie extra-sportive en ce moment. Sa séparation avec Nicki Nicole et les rumeurs d’infidélité ont fait jaser récemment, à tel point que Lamine Yamal susciterait une nouvelle polémique à l’étranger.

Le niveau de Lamine Yamal fait jaser en Espagne Comme le rapporte SPORT, le débat sur l’état physique et mental de l’international espagnol s’est intensifié ces derniers jours. La défaite contre le Real Madrid a été associée à sa blessure au pubis et à sa rupture avec Nicki Nicole. Lamine Yamal commence même à être remis en question quant à sa capacité à maintenir le même niveau que la saison passée.