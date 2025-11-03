Lamine Yamal : L’annonce inattendue de Laure Boulleau !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement emballée par les récentes performances de Rayan Cherki sous le maillot de Manchester City, Laure Boulleau se réjouit de la montée en puissance de l'ancien crack de l'OL. Et elle estime même que Cherki pourrait enfin devenir le Lamine Yamal de l'équipe de France, lui qui est attendu au plus haut niveau depuis maintenant plusieurs années.

Et si Rayan Cherki (22 ans) atteignait enfin les sommets du football mondial ? Transféré de l'OL à Manchester City pour 42,5M€ durant le mercato estival, l'attaquant de l'équipe de France reste sur une grosse performance dimanche en Premier League avec deux passes décisives livrées à Erling Haaland contre Bournemouth. Et au micro du Canal Football Club, Laure Boulleau s'est enflammé au sujet de Cherki.

« Il peut faire partie des 10 meilleurs joueurs du monde » « J'ai enfin l'espoir d'avoir l'émergence de ce talent unique qu'on attend. On n'a jamais eu le vrai Rayan Cherki. L'année dernière, je trouvais qu'il y avait encore des irrégularités énormes chez lui. Je pense qu'il peut faire partie des 10 meilleurs joueurs du monde, et il n'a pas ce statut là pour le moment », confie Laure Boulleau, qui poursuit en comparant l'ancienne pépite de l'OL à un certain... Lamine Yamal, le phénomène du FC Barcelone.