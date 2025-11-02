Lamine Yamal, la rupture qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

Deuxième du Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal fait parler de lui plus souvent pour sa vie extra-sportive que pour ses exploits sur le terrain ces derniers temps. Le phénomène du FC Barcelone n’affiche pas le même visage que la saison passée. Il faut dire que l’ailier de 18 ans aurait du mal à se remettre de sa rupture avec Nicki Nicole.

Yamal a du mal à digérer sa rupture avec Nicki Nicole Il faut dire que Lamine Yamal aurait du mal à se remettre de sa rupture avec Nicki Nicole selon SPORT. La défaite face au Real Madrid a été associée à sa séparation avec la chanteuse argentine, ainsi qu’à sa blessure au pubis. Le débat sur son état physique et mental se serait ainsi intensifié ces derniers jours.