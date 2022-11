L’affaire Pogba prend un nouveau tournant, sa mère lâche ses vérités sur le feuilleton

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis plusieurs mois, Paul Pogba est impliqué dans une affaire judiciaire avec son frère, Mathias. Le milieu de la Juventus aurait été victime d’une tentative d’extorsion à mains armées. Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, s’est exprimée pour la première fois sur cette affaire impliquant ses enfants.

L’été dernier, quelques semaines après sa signature pour la Juventus, Paul Pogba s’est retrouvé mêlé à une affaire judiciaire bien complexe. Le champion du monde 2018 aurait été victime d’une tentative d’extorsion à mains armées à laquelle aurait participé Mathias Pogba, son grand frère, et quatre autres malfaiteurs. Depuis, Mathias Pogba a été placé en détention provisoire. Même si Pogba semble allé mieux sur le plan personnel, l’affaire est loin d’être réglée.

La mère de Pogba sort du silence

Pour la première depuis le début de l’affaire, Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, est sortie du silence. A l’occasion de la sortie de son livre, plusieurs extraits ont été publiés dont certains sur le sujet le plus délicat. Pour l’émission Sept à Huit, elle est revenue plus en longueur sur cette affaire rocambolesque dans laquelle est mêlée sa famille.

Marabout, Mbappé… La mère de Paul Pogba sort enfin du silence https://t.co/v620D8h9zi pic.twitter.com/dGtYHQ9BBR — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

« Il l’a gardé pour lui-même »