Équipe de France : Griezmann se lâche sur l'absence de Pogba

Arnaud De Kanel

Bien avant la blessure et le forfait de Karim Benzema, c'est Paul Pogba qui avait renoncé à participer au Mondial en raison d'une blessure au genou. De fait, le vestiaire des Bleus a perdu un véritable cadre aussi bien sur qu'en dehors du terrain. Antoine Griezmann déplore la perte du milieu de terrain.

Paul Pogba et Antoine Griezmann entretiennent une relation quasi-fusionnelle. Les deux joueurs ne se quittent jamais lorsqu'ils se retrouvent en sélection nationale. Au Qatar, Griezmann sera sans son ami puisque Pogba est forfait pour la compétition. Cette absence va laisser un vide à bien des égards.

Equipe de France : Deschamps, Griezmann… Ils regrettent le forfait de Benzema https://t.co/QVnpdqyDaV pic.twitter.com/SGPvgo354q — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

« Il manque au groupe »

De passage dans Téléfoot , Antoine Griezmann est revenu sur l'absence de son coéquipier et ami Paul Pogba. « Pogba ? Il manque au groupe, sur et en dehors du terrain. C’est un élément important de l’équipe de France. On pensera à lui à chaque match qu’on disputera » confie le numéro 7 des Bleus .

Griezmann va-t-il le remplacer ?

Si l'on en croit les dernières mises en place tactiques, Didier Deschamps pourrait être amené à utiliser Antoine Griezmann comme milieu relayeur, le poste laissé vacant par Paul Pogba. Dans un registre bien différent évidemment, Grizou pourrait pallier l'absence de son ami.