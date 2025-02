Kylian Mbappé, une célébrité balance sur son calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme en ce moment au Real Madrid, Kylian Mbappé était loin d'afficher un tel niveau il y a encore quelques mois. En effet, à son arrivée dans la capitale espagnole, il a eu beaucoup de mal à s'adapter et semblait souffrir grandement de la situation. Jamel Debbouze, invité du Canal Football Club, a pu échanger avec lui à ce moment-là et est revenu sur les difficultés d'une vie aussi remplie que celle d'un joueur de ce niveau.

Parmi les meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé attire forcément beaucoup l'attention dans les médias, en France comme ailleurs. L'attaquant français n'a pas pu cacher aux yeux du monde ses grandes difficultés au début de la saison, ce qui a donné lieu à beaucoup de critiques. Heureusement pour lui il a su trouver la solution pour se remettre à l'endroit sur le terrain ces dernières semaines mais rien n'est simple, comme le témoigne Jamel Debbouze. L'humoriste a pu échanger avec le joueur du Real Madrid.

Mbappé a vécu l'enfer

Quand on est un joueur aussi réputé que Kylian Mbappé et que les choses ne vont pas dans son sens, les retombées peuvent parfois être difficiles à supporter. En effet l'attaquant français est critiqué au quotidien et il est forcément difficile de vivre constamment avec cette pression. « Si j'échangerai ma carrière d'acteur contre celle d'une star de foot ? Non, sans hésitation. Je trouve cette sensation de faire lever 80000 personnes comme un seul homme incroyable, mais la pression physique et psychologique est telle que ça pourrait me détourner de ma passion. On ne critique pas ma famille tous les dimanches, tous mes faits et gestes, on ne m'attaque pas personnellement. C'est difficile, il faut être fort psychologiquement et pour l'entourage c'est compliqué. Et je peux aller dans une boulangerie m'acheter une demi-baguette, pas Kylian » explique Jamel Debbouze dans l'émission Canal Football Club.

Mbappé de retour en forme

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé n'évolue plus du tout dans la même dynamique qu'en début de saison. L'ancien joueur du PSG enchaîne les prestations convaincantes et a déjà inscrit 11 buts depuis le début de l'année 2025. A lui de continuer sur la même voie pour apporter les meilleurs résultats au Real Madrid.