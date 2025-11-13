Kylian Mbappé : Transformation radicale, c’est validé !

Depuis le mois de mars 2023, Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France. L’attaquant désormais âgé de 26 ans a parfois divisé dans sa communication et ses prises de paroles. Néanmoins, le Bondynois semble avoir beaucoup progressé en tant que leader des Bleus comme le note Younes Belhanda.
Cela fait désormais deux ans et demi que Kylian Mbappé a récupéré le rôle de capitaine de l’équipe de France. Didier Deschamps a choisi le numéro 10 afin de succéder à Hugo Lloris. Dans son parcours de leader des Bleus, l’attaquant du Real Madrid a progressé, lui qui n’a pas toujours convaincu avec ses prises de paroles.
Mbappé a progressé en tant que capitaine
En effet, entre ses anciens problèmes avec le PSG, ses demandes auprès de la fédération, et certaines déclarations parfois considérées comme arrogantes, Kylian Mbappé n’a pas toujours fait l’unanimité. Cependant, certains observateurs notent une claire amélioration, voire une transformation du Bondynois dans ce rôle de capitaine.
« Dans la communication je le trouve plus frais et libéré »
« Je le sens plus naturel, plus vrai, moins comédien qu’à ses débuts en tant que capitaine. C’était un peu surjoué, comme s’il avait forcé pour le capitanat. Dans la communication je le trouve plus frais et libéré, sur ce qu’il dégage. On dirait qu’il a moins de pression, j’aime bien », a notamment observé Younes Belhanda, ancien milieu offensif de Montpellier, au micro de l’émission Rothen S’enflamme ce jeudi.