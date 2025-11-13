Kylian Mbappé : Transformation radicale, c’est validé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le mois de mars 2023, Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France. L’attaquant désormais âgé de 26 ans a parfois divisé dans sa communication et ses prises de paroles. Néanmoins, le Bondynois semble avoir beaucoup progressé en tant que leader des Bleus comme le note Younes Belhanda.

Cela fait désormais deux ans et demi que Kylian Mbappé a récupéré le rôle de capitaine de l’équipe de France. Didier Deschamps a choisi le numéro 10 afin de succéder à Hugo Lloris. Dans son parcours de leader des Bleus, l’attaquant du Real Madrid a progressé, lui qui n’a pas toujours convaincu avec ses prises de paroles.

Mbappé a progressé en tant que capitaine En effet, entre ses anciens problèmes avec le PSG, ses demandes auprès de la fédération, et certaines déclarations parfois considérées comme arrogantes, Kylian Mbappé n’a pas toujours fait l’unanimité. Cependant, certains observateurs notent une claire amélioration, voire une transformation du Bondynois dans ce rôle de capitaine.