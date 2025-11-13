PSG - Neymar avec Mbappé : Surprise, le duo est reformé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant plusieurs saisons, le duo composé de Neymar et Kylian Mbappé a régalé du côté du PSG. Et alors que les derniers mois avaient été compliqués entre les deux joueurs, l'attaquant français pourrait bien retrouver une telle complémentarité en équipe de France avec un certain... Rayan Cherki.

En 2017, le PSG lâche 400M€ pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Les deux joueurs vont immédiatement nouer une belle relation sûr et en dehors du terrain. Et si cette relation s'est rapidement effritée, Walid Acherchour est persuadé que Kylian Mbappé va revivre une complicité similaire avec Rayan Cherki en équipe de France.

Cherki va régaler Mbappé comme Neymar ? « Deschamps prend Cherki car il a montré des qualités contre l’Allemagne et l’Espagne, et il est sur une très bonne dynamique à Manchester City. C’est une chance pour Cherki de jouer avec Haaland et Mbappé en club et en sélection. Sa qualité de passe est exceptionnelle, il est dans les meilleurs joueurs au monde sur cet aspect. Haaland et Mbappé vont à 10.000 à l’heure, ce sont des buteurs qui aiment les espaces, qui sont habités par le but et les statistiques et qui vont faire les appels », explique-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.