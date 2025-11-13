PSG - Neymar avec Mbappé : Surprise, le duo est reformé !

Pendant plusieurs saisons, le duo composé de Neymar et Kylian Mbappé a régalé du côté du PSG. Et alors que les derniers mois avaient été compliqués entre les deux joueurs, l'attaquant français pourrait bien retrouver une telle complémentarité en équipe de France avec un certain... Rayan Cherki.
En 2017, le PSG lâche 400M€ pour recruter Neymar et Kylian Mbappé. Les deux joueurs vont immédiatement nouer une belle relation sûr et en dehors du terrain. Et si cette relation s'est rapidement effritée, Walid Acherchour est persuadé que Kylian Mbappé va revivre une complicité similaire avec Rayan Cherki en équipe de France.
Cherki va régaler Mbappé comme Neymar ?
« Deschamps prend Cherki car il a montré des qualités contre l’Allemagne et l’Espagne, et il est sur une très bonne dynamique à Manchester City. C’est une chance pour Cherki de jouer avec Haaland et Mbappé en club et en sélection. Sa qualité de passe est exceptionnelle, il est dans les meilleurs joueurs au monde sur cet aspect. Haaland et Mbappé vont à 10.000 à l’heure, ce sont des buteurs qui aiment les espaces, qui sont habités par le but et les statistiques et qui vont faire les appels », explique-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Je vais peut-être effrayer mais ça me fait penser à Neymar-Mbappé au PSG»
« Je pense que Cherki et Mbappé sont totalement compatibles. Je vais peut-être effrayer mais ça me fait penser à Neymar-Mbappé au PSG. Neymar avait une qualité de passe exceptionnelle. Je parle de la période sans Messi quand les mecs se trouvaient les yeux fermés. On peut avoir ce style d’association et ça peut faire grandir l’équipe de France », ajoute Walid Acherchour.