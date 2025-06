Kylian Mbappé : L’énorme changement réclamé en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En triomphant largement en finale de la Ligue des champions la semaine dernière, le PSG a prouvé que le projet porté par Luis Enrique était le bon. Le club a changé sa manière de fonctionner après le départ de Kylian Mbappé pour se concentrer sur le collectif. Un succès dont devrait s'inspirer l'attaquant français du Real Madrid pour de nombreux observateurs car ses qualités individuelles ne suffisent pas à la réussite d'une équipe.

Présent avec l'Equipe de France qui a été éliminée en demi-finales de la Ligue des nations face à l'Espagne, Kylian Mbappé n'a pas réalisé une prestation très convaincante. L'attaquant français réalise une bonne saison au vu des statistiques mais ils sont nombreux à espérer plus d'efforts de sa part. Pour Jérôme Rothen, il va falloir songer à une approche différente à l'avenir.

Mbappé pas assez dans le collectif Au centre du projet du PSG ces dernières années, Kylian Mbappé a connu une adaptation assez difficile au Real Madrid. S'il est capable de trouver le chemin des filets régulièrement, on lui reproche souvent son manque de jeu en collectif. « Mbappé doit se tourner davantage vers le collectif. C’est le cas avec l’équipe de France mais avec le Real Madrid aussi. Il met plus de 40 buts dans l’année, on ne peut pas dire qu’il fait une mauvaise saison. Mais après tu vois collectivement, on en attend plus » réagit d'abord Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme.