OM : Un joueur traumatisé par Messi au PSG !

Passé par l’OM entre 2020 et 2024, Pape Gueye a croisé Lionel Messi sur les pelouses de Ligue 1. Un souvenir marquant pour l’international sénégalais, bluffé par le calme déconcertant du génie argentin. L’ancien milieu de terrain de l’OM raconte une scène improbable lors d’un PSG-OM, où Messi l’a traumatisé.

«On dirait qu’il n’était pas vivant»

L’international sénégalais raconte un duel face au PSG au Vélodrome, avec l'OM : « Eh lui, c’est une dinguerie ! Une fois au Vélodrome, y a un corner, lui et moi on se croise, on se regarde et on dirait qu’il était pas vivant ! (rires) T’as vu sa tête sur FIFA ? C’est pareil. Il marchait comme ça, sans expression. »