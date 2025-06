Kylian Mbappé : Le problème révélé en direct

Critiqué après la défaite des Bleus face à l’Espagne (4-5), Kylian Mbappé est au cœur d’un nouveau débat. Sur RMC, Kevin Diaz a détaillé en direct plusieurs failles du capitaine tricolore : déficit de pressing, rôle mal défini, image écornée. L’ancien attaquant du PSG subit une nouvelle vague de critiques sur son rôle en équipe de France.

L’équipe de France affrontait l’Espagne ce jeudi en demi-finale de la Ligue des Nations. La Roja s’est imposée 5-4 et s’offre l’opportunité de décrocher un titre face au Portugal, en finale. Kylian Mbappé , comme à son habitude, a vu son match vivement commenté. Sur l’After Foot , Kevin Diaz a pointé un problème récurrent de l’attaquant du Real Madrid :

«Mbappé a un déficit énorme avec les supporters du PSG»

Kevin Diaz a poursuivi son analyse sur le manque d'impact défensif de Mbappé :

« Mbappé voulait presser, mais ce n'est pas le même savoir-faire. À partir du moment où le premier attaquant n'est pas le premier défenseur, c’est plus dur pour le milieu de terrain, qui était aussi en difficulté. (...) Quoi qu'il arrive, Mbappé a un déficit énorme avec les supporters du PSG, qui lui en ont voulu d’être parti dans ces conditions. Derrière, Paris gagne la Ligue des champions avec une toute autre équipe, un état d'esprit beaucoup plus collectif. Il pâtit du fait qu’il y ait 12 millions de personnes en région parisienne, dont beaucoup sont à la fois supporters du PSG et de l’équipe de France, mais avec une opinion défavorable à son égard depuis quelque temps. »