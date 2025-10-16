Kylian Mbappé : «Je suis amoureux», la grosse annonce en Espagne !

Alexis Brunet

Depuis maintenant un peu plus d’un an, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid après une longue période au PSG. L’attaquant français est étincelant en ce début de saison et il compte de nombreux fans en Espagne. C’est notamment le cas de Sergi Darder, qui s’est même dit amoureux du champion du monde 2018.

Cette saison en Liga, la concurrence risque encore une fois d’être assez relevée entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les deux équipes sont favorites pour le titre et elles comptent chacune sur leur star offensive pour y arriver : Lamine Yamal pour les Blaugrana et Kylian Mbappé pour les Merengue.

« Je suis amoureux de Kylian Mbappé » Au micro de Radio Marca, Sergi Darder, joueur de Majorque et anciennement de l’OL, s’est justement exprimé sur la course au titre en Liga. Le milieu de terrain a également parlé de Kylian Mbappé, un joueur qu’il adore. « Le Barça, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid vont se battre jusqu’au bout. S’ils ne le font pas, ce sera parce qu’ils ont fait une mauvaise saison. Tous les trois jouent à un niveau spectaculaire, chacun avec son propre style, et le championnat sera compétitif jusqu’à la dernière journée. L’Espagne est à un niveau incroyable en ce moment. Ce que fait Lamine Yamal est fou, mais je suis amoureux de Kylian Mbappé. »