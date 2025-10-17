Kylian Mbappé : C’est confirmé pour son grand retour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Touché face à l’Azerbaïdjan avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait quitté le rassemblement des Bleus le week-end dernier, la cheville douloureuse. Forcément, l’inquiétude planait ces derniers jours du côté des supporters du Real Madrid. Cependant, les dernières sensations de la star française seraient plutôt bonnes avant le déplacement à Getafe.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un gros début de saison. L’attaquant français marque à chaque rencontre, et s’affirme désormais comme le gros leader de la formation de Xabi Alonso. Le coach espagnol, à l’instar de tous les supporters madrilènes, a récemment connu une grosse inquiétude.

Mbappé blessé à la cheville Et pour cause, le Bondynois a quitté le rassemblement de l’équipe de France la semaine dernière après le match contre l’Azerbaïdjan. Déjà touché à cet endroit avec le Real Madrid, Mbappé a rechuté au niveau de sa cheville, et a été contraint de rentrer en Espagne se faire soigner. Désormais, une question subsiste : le numéro 10 sera-t-il disponible pour le déplacement sur la pelouse de Getafe dimanche soir ?