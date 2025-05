Kings League : Le clash de Pierre Ménès

La rédaction

La Kings League a récemment débarqué en France avec un concept spectaculaire mêlant football à 7 et influenceurs. Si le format cartonne auprès du jeune public, certains observateurs sont bien plus critiques. C’est le cas de Pierre Ménès, qui s’est violemment exprimé sur le sujet dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube «Pierrot le Foot».

Ces dernières semaines, la Kings League est arrivée en France. Cette compétition de football à 7, imaginée par Gerard Piqué, connaît un vrai succès grâce aux influenceurs qui président les équipes, notamment Adil Rami, Aminematue (streamer), Michou (Youtubeur) ou encore Kameto (streamer). Mais la Kings League ne convainc pas tout le monde parmi les observateurs. Pierre Ménès a raconté sur sa chaîne YouTube ne pas être fan de cette nouvelle compétition.

«Un tournoi de rue avec des moyens»

«Mis à part un péno raté par Rami, un péno marqué par Michou, et puis un mec qui commente un match et qui traite l’arbitre de fils de pte ou lui dit d’aller nquer sa mère, je n’ai effectivement rien vu de ce truc qui ne m’intéresse absolument pas, et qui n’est pour moi qu’un tournoi de rue avec des moyens. Si on pense que c’est ça qui va concurrencer le foot, on n’a pas le cul sorti des ronces. Je m’en tape totalement, je n’ai pas beaucoup de respect ni d’affection pour tous ces influenceurs… Ça ne m’intéresse pas», explique Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot.

La fin de championnat approche

La sixième journée de la Kings League débutera ce dimanche et s’enchaînera avec la septième et dernière journée ce lundi. Une fin de championnat que Pierre Ménès ne risque pas de regarder, mais qui s’annonce très disputée pour les suiveurs, tant la course aux Play-Off (tournoi de fin de saison, ndlr.) est serrée entre toutes les équipes engagées dans la compétition.