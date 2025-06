Karim Benzema, le «super bon moment» passé en couple !  

Depuis quelques temps, Karim Benzema évolue en Arabie saoudite au club d’Al-Ittihad, mais l’attaquant a fait un crochet par la France il y a quelques semaines. L’ancien joueur du Real Madrid a été aperçu à Cannes en train de monter les marches du célèbre festival aux côtés de sa compagne Lyna Khoudri. Cette dernière est revenue récemment sur ce super bon moment.

Si le Festival de Cannes est en grande partie le repère des acteurs et actrices, certains footballeurs montent aussi parfois les célèbres marches rouges. Cette année, c’est notamment Karim Benzema qu’on a pu apercevoir. Le joueur d’ Al-Ittihad avait créé la sensation en apparaissant aux côtés de la comédienne Lyna Khoudri , qui était présente pour présenter le film "13 jours, 13 nuits". Les deux amoureux en ont ainsi profité pour officialiser leur couple.

Dans une interview à La Tribune Dimanche, Lyna Khoudri est revenue sur cette montée des marches partagée avec Karim Benzema . L’actrice voulait partager un moment unique avec son compagnon. « Nous sommes dans une petite bulle. Nous avions envie de vivre ensemble l’événement. Nous étions bien conscients que notre histoire sortirait un jour sans notre consentement… Je ne suis pas dupe. Il voulait m’accompagner. Il était fier de moi tout comme j’étais fière d’être à ses côtés. Ce n’est pas parce que nous sommes deux personnalités publiques que l’on ne peut pas se le permettre. Juste avant moi, Martin Bouboulon, le réalisateur de 13 jours, 13 nuits, montait les marches avec sa femme et a vécu un super bon moment. Au même titre que Karim et moi. »

Un mariage de prévu

Karim Benzema et Lyna Khoudri sont donc amoureux et ils s’apprêtent à passer un grand stade dans leur relation. En effet, selon les informations de Paris Match, les deux amoureux auraient prévu de se marier début juillet et la réception devrait avoir lieu en Corse.