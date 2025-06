Le plan spécial anti-Messi préparé par le PSG !

Le PSG s’apprête à affronter Lionel Messi et son Inter Miami ce dimanche 29 juin en Coupe du monde des clubs. Pour faire face à la menace argentine, Luis Enrique a annoncé avoir mis en place un plan spécial. Un match à enjeu pour Paris, qui vise une place en quarts de finale.

Le PSG affronte donc l’Inter Miami dans un match à élimination directe dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, et s’il a 38 ans, Messi reste Messi . Luis Enrique s’est d’ailleurs confié sur l’ancien joueur du FC Barcelone en conférence de presse et avoue avoir préparé un plan pour le stopper.

«Si on veut le stopper…»

«Si on veut le stopper, on n’a pas besoin que d’un seul joueur mais de plusieurs. On doit passer la balle, la garder. Messi peut dribbler n’importe quel joueur», explique le coach du PSG, à quelques heures du coup d’envoi du match entre le PSG et l’Inter Miami. Le vainqueur accèdera aux quarts de finale de la compétition et affrontera le gagnant de Flamengo - Bayern Munich.