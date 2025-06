Karim Benzema, le buzz justifié en direct !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier Festival de Cannes, à la surprise générale, Karim Benzema avait fait le buzz en montant les marches aux côtés de l'actrice Lyna Khoudri. Le couple a ainsi officialisé sa relation par la même occasion et ce moment n'est clairement pas passé inaperçu. Cette montée des marches a ainsi fait du bruit et Lyna Khoudri est revenue dessus.

Voilà un terrain sur lequel on n'attendait pas forcément Karim Benzema ! Habitué aux pelouses, l'attaquant du club saoudien d' Al-Ittihad a fait dernièrement sensation en montant les marches lors du Festival de Cannes. Benzema était alors bien accompagné puisqu'il était main dans la main avec l'actrice Lyna Khoudri , venue présenter le film dans lequel elle joue 13 Jours, 13 Nuits. Une manière pour les deux d'officialiser leur couple.

« Je voulais partager ça avec lui »

Invitée sur le plateau de Quotidien, Lyna Khoudri est d'ailleurs revenue sur cette montée des marches avec Karim Benzema qui a fait le buzz. L'actrice a alors confié sur ce moment : « Ce sont de belles images. Ce sont des moments qu'on a envie de vivre avec les gens qu'on aime et je voulais partager ça avec lui. Et puis, j'ai voulu le présenter, mais vous le connaissez déjà bien, non ? ».