«Je l'aime de toutes mes forces», Kylian Mbappé déclare sa flamme !

Alexis Brunet

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé est un homme hypermédiatisé. Forcément, cette situation a pu impacter sa sphère familiale et sa relation avec ses parents notamment. Lors d’une interview accordée à L’Équipe, le capitaine des Bleus a d’ailleurs tenu à adresser un très joli message à son père Wilfrid, qui s’est beaucoup sacrifié pour lui.

Il n’est jamais facile de grandir sous les feux des projecteurs et Kylian Mbappé peut en témoigner. L’ancien joueur de l’AS Monaco a été connu très tôt et rapidement il a attiré l’attention du monde entier. Une pression qui n’est pas facile à appréhender et qui peut parfois même avoir des répercussions sur la vie familiale.

« Je l'aime de toutes mes forces » Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe, Kylian Mbappé est justement revenu sur sa relation avec son père. Le joueur du Real Madrid s’est confié comme jamais et il en a même profité pour faire une belle déclaration d’amour à son papa Wilfrid. « J'étais grand (la première fois qu’ils se sont dit "je t’aime"), mais quand tu deviens adulte, tu comprends que ton père n'a pas besoin de te dire "Je t'aime" pour t'aimer. Quand il se sacrifie pour que tu puisses réussir, ça vaut plus qu'un "Je t'aime" au petit déjeuner. On a une relation qui fait qu'on se comprend sans se dire "Je t'aime" tous les jours. Mais je sais qu'il m'aime de toutes ses forces. Et moi, je l'aime de toutes mes forces aussi. C'est juste une autre façon de voir l'amour. Et la notoriété, le fait que j'ai été médiatisé très jeune, a créé aussi cette carapace. »