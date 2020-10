Foot - Juventus

Juventus - Polémique : Cristiano Ronaldo au cœur d'un scandale en Italie !

Publié le 16 octobre 2020 à 20h30 par B.C. mis à jour le 16 octobre 2020 à 20h31

Testé positif au coronavirus, Cristiano Ronaldo est aujourd'hui pointé du doigt en Italie pour avoir quitté Turin afin de rejoindre la sélection portugaise. Une transgression au protocole sanitaire mis en place dans le pays critiqué par le ministre italien des Sports. Et le ton est monté entre les deux hommes qui campent sur leurs positions.

Malgré les règles sanitaires mises en place en Italie pour lutter contre la propagation du coronavirus, Cristiano Ronaldo a quitté Turin lors de cette trêve internationale pour rejoindre la sélection portugaise. Malheureusement pour lui, l'attaquant de 35 ans a été testé positif au covid-19, l'obligeant à quitter ses coéquipiers pour rentrer en Italie afin d'y effectuer sa quarantaine. Des déplacements qui n'ont pas été du goût de Vincenzo Spadafora. Interrogé jeudi par Radio Uno , le ministre italien des Sports a expliqué que selon lui, Cristiano Ronaldo avait bien enfreint le protocole sanitaire décidé par le pays : « Je pense que oui, s'il n'y a pas eu les autorisations spécifiques des autorités sanitaires ». Une sortie qui a fait réagir Cristiano Ronaldo.

« Ce sont des mensonges »

Dans un live Instagram ce vendredi, la star de la Juve a répondu aux accusations de Vincenzo Spadafora. « Je n'ai enfreint aucun protocole ni aucune loi, comme on dit, je n'ai rien fait de mal. Ce sont des mensonges, principalement une personne qui parle de moi, je respecte les protocoles », a expliqué le quintuple Ballon d'Or, qui avait pris le soin de rentrer en Italie en « avion-ambulances ». « Je suis juste venu vous dire que tout va bien. [...] Je ne ressens aucune douleur, je dors bien, je n'ai aucun symptôme. [...] Je suis tout seul chez moi, isolé, pendant les dix prochains jours encore », a ajouté Cristiano Ronaldo dans des propos relayés par L'Équipe , mais cela n'a pas suffi à changer le discours du membre du gouvernement italien.

« La notoriété de certains joueurs ne leur permet pas d'être arrogants, irrespectueux des institutions et de mentir »