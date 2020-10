Foot - Juventus

Juventus : Cristiano Ronaldo positif au COVID-19 ? La réponse de Chiellini !

Publié le 13 octobre 2020 à 22h18 par La rédaction mis à jour le 13 octobre 2020 à 22h20

Giorgio Chiellini, capitaine de la Juventus et de la Squadra Azzurra, a répondu aux questions concernant Cristiano Ronaldo.