Juventus : Deschamps valide le retour d’Adrien Rabiot

Publié le 12 octobre 2020 à 8h25 par G.d.S.S. mis à jour le 12 octobre 2020 à 8h26

Visiblement satisfait de la prestation d’Adrien Rabiot dimanche face au Portugal, Didier Deschamps a confié tout le bien qu’il pensait du joueur de la Juventus.