Juventus : Pirlo déjà sous le charme de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 octobre 2020 à 22h54 par La rédaction mis à jour le 12 octobre 2020 à 23h05

Nommé à la tête de la Juventus, Andrea Pirlo s’est dit, comme beaucoup, admiratif de son nouveau joueur, Cristiano Ronaldo.