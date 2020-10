Foot - Juventus

Juventus - Polémique : L’invraisemblable coup de gueule du clan Cristiano Ronaldo !

Publié le 15 octobre 2020 à 1h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo, star de la Juventus et de la sélection portugaise, a récemment été contrôlé positif au COVID-19.

C’est désormais devenu le lot de tout sportif. Après la rencontre face à la France, dans le cadre de la Ligue des Nations (0-0), Cristiano Ronaldo a été contrôlé positif. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire énormément de bruit ! Le quintuple Ballon d’Or a ainsi été isolé et, ce mercredi, il a quitté la sélection portugaise pour revenir chez lui, à Turin. Tuttosport explique en effet que la star de la Juventus souhaiterait récupérer au plus vite et s’entrainer, isolé à son domicile, afin de pouvoir avoir une chance d’être présent pour le choc de Ligue des Champions face à Lionel Messi et le FC Barcelone, programmé pour le 28 octobre prochain.

« S’il faut que Cristiano Ronaldo réveille le monde, alors c’est un prophète, il est envoyé par Dieu »