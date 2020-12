Foot - Juventus

Juventus - Malaise : L’énorme coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur Instagram !

Publié le 24 décembre 2020 à 17h30 par Th.B.

N’ayant pas rempli les objectifs que lui et la Juventus s’étaient fixés en 2020, Cristiano Ronaldo a dressé son bilan peu satisfaisant de l’année civile à plusieurs étages en assurant attendre mieux de toute la Vieille Dame en 2021.

Cette année 2020 n’a pas été parfaite pour Cristiano Ronaldo sur le plan individuel et collectif. Après une élimination en quart de finale de Ligue des champions en 2019 face à la surprenante Ajax Amsterdam, la Juventus s’est cette fois-ci inclinée au stade des 1/8èmes de finale devant l’OL. Un échec qui aurait pu mettre un terme à l’aventure turinoise du quintuple Ballon d’or initiée en juillet 2018. En effet, dans la foulée de l’élimination surprise de la Juventus, un départ de Cristiano Ronaldo pour le PSG a mit le feu à la toile alors qu’un retour de Manchester United a également été annoncé. Directeur sportif du PSG, Leonardo se serait entretenu avec le célèbre agent de Cristiano Ronaldo : Jorge Mendes. Finalement cette opération ne s’est pas concrétisée, le joueur ayant cultivé le désir de poursuivre à la Juventus. D’un point de vue personnel, Cristiano Ronaldo a contracté le Covid-19, ce qui l’a poussé à être écarté des terrains et l’a incité à remettre en cause les règles d’isolement à ce sujet à la fin du mois d’octobre sur son compte Instagram . « Je me sens bien et en pleine forme, Forza Juve ! Le PCR (nom de l'un des tests de dépistage du COVID-19) c’est des conneries ! ». Une publication qui n’est pas restée en ligne très longtemps puisque le principal intéressé a fini par la supprimer. Néanmoins, elle a beaucoup fait parler et était remontée jusqu’au corps de la médecine italien qui ont pointé du doigt ce comportement. En bref, que ce soit sportivement parlant, la Juventus n’ayant remporté « que » le Scudetto la saison passée et le joueur n’ayant pas raflé le trophée The Best de la FiFA qui a été attribué à Robert Lewandowski, ou sur le plan personnel par rapport au Covid-19, Cristiano Ronaldo n’a pas connu une année pleine de succès.

Covid, performances, Juventus… Cristiano Ronaldo dresse le bilan de 2020 !