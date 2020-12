Foot - Juventus

Juventus : Deschamps s'enflamme pour le nouveau Adrien Rabiot !

Publié le 19 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis quelques mois, Adrien Rabiot est revenu en force en équipe de France. Après la polémique de 2018, Didier Deschamps fait à nouveau confiance au joueur de la Juventus et le sélectionneur s’en explique.

Arrivé à la Juventus en 2019, Adrien Rabiot a mûri en Italie. Affichant un visage totalement différent et enchainant les belles prestations, le milieu de terrain a vu Didier Deschamps lui rouvrir les portes de l’équipe de France. En effet, pendant de longs mois, Rabiot était écarté du groupe tricolore suite à son refus d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018. Deschamps est donc désormais passé à autre chose et il a eu raison puisque depuis son retour chez les Bleus, l’ancien du PSG se montre enfin à la hauteur.

« La grande différence, c'est qu'il fait tout avec plus de détermination »