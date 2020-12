Foot - Juventus

Juventus : Deschamps justifie sa gestion du cas Rabiot...

Publié le 18 décembre 2020 à 8h40 par G.d.S.S. mis à jour le 18 décembre 2020 à 8h42

Longtemps laissé de côté par Didier Deschamps, Adrien Rabiot s’est finalement confortablement réinstallé en équipe de France. Un retour qui s’expliquer par sa montée en puissance avec la Juventus.