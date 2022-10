Foot - Juventus

Equipe de France : Cette erreur qui aurait pu coûter très cher à Paul Pogba

Publié le 17 octobre 2022 à 15h00

Axel Cornic

Blessé depuis le début de la saison, Paul Pogba serait tout proche de faire son retour avec la Juventus, à seulement quelques semaines de l’annonce de la liste pour la Coupe du monde. Sa présence pour cette compétition est à nouveau envisageable, mais le milieu de terrain aurait pu récupérer beaucoup plus vite, s’il n’avait pas décidé de refuser une opération du genou au mois de juillet.

C’est une situation qui a fait grincer des dents à Turin. Avec l’un des pires débuts de saison de son histoire, la Juventus aurait bien aimé pouvoir compter sur Paul Pogba. Mais à peine arrivé, l’international français a été victime d’une blessure au ménisque et n’a pas encore disputé la moindre minute avec les Bianconeri , qui lui avaient pourtant conseillé de se faire opérer dès le mois de juillet. Refus net de la part de Pogba, qui a plutôt opté pour une thérapie conservatrice… avant d’être obligé de se faire opérer en septembre.

« Nous avons entendu plusieurs spécialistes et la plupart nous conseillait une opération, mais… »

Ce lundi, Rafaela Pimenta a commenté cette décision assez surprenante de la part de Paul Pogba, qui a évidemment retardé son retour sur les terrains. « J e dois dire que la Juventus a été correcte en lui laissant la liberté de choisir, car c’est de son genou que l’on parle. Mais il n’est pas docteur et moi non plus d’ailleurs » a expliqué celle qui gère la carrière de Pogba, dans les colonnes de Tuttosport . « Nous avons entendu plusieurs spécialistes et la plupart nous conseillait une opération, d’autres avaient émis cette hypothèse d’une thérapie conservatrice ».

« Il a essayé et les choses se sont mal passée »

« Vous savez, quand on veut éviter une opération, on a tendance à être sélectif dans l’écoute et on suit plutôt ceux qui parlent de thérapie conservatrice... » a poursuivit Pimenta. « Il a essayé et les choses se sont mal passée ». A noter que lors d’un entretien accordé au même quotidien, le chirurgien de Paul Pogba avait clairement expliqué que cette thérapie conservatrice n’avait pas seulement retardé une opération inévitable, mais aurait également aggravé sa lésion du ménisque.

