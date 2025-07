Insulté, Daniel Riolo pète un câble !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Doté d’un fort caractère, Daniel Riolo n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Régulièrement interpellé — et parfois insulté — sur les réseaux sociaux, le journaliste encaisse. Mais lorsque sa famille est prise pour cible, la ligne rouge est franchie. Dans un entretien accordé à la presse régionale ce dimanche, Riolo a confié ce qui pouvait réellement le faire sortir de ses gonds.

Voix incontournable de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est connu pour son franc-parler et sa passion débordante. Mais derrière le ton parfois acerbe de ses éditos se cache un homme touché, parfois profondément atteint par ce que lui renvoient les réseaux sociaux. Régulièrement pris pour cible, insulté, menacé, Riolo a confié à Nice-Matin ce dimanche les lourdes conséquences que peuvent avoir ces attaques sur son quotidien.

« Des fois, je pète un câble complet »

« Plein de fois j’aimerais arrêter parce que ça prend une tournure ignoble, » a reconnu Riolo. Loin de vouloir se poser en victime, il explique pourtant à quel point les messages qu’il reçoit dépassent parfois l’entendement : « Moi-même je réponds et c’est vrai que j’envoie des trucs absolument horribles. Mais si les gens savent ce qu’on reçoit. Genre “ta mère, ta sœur, ta femme, ton enfant on les nique… On ira remuer la tombe de tes parents”… Des trucs tellement infâmes que des fois, je pète un câble complet. »