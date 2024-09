«Ils en avaient ras le c**», Hanouna balance sur les tensions avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé proche du président Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna a balancé sur Kylian Mbappé et sur sa fin d'aventure au PSG. Selon l'animateur de l'émission Touche pas à mon poste, l'international français n'était plus en odeur de sainteté au sein du vestiaire parisien. Et cela aurait eu des répercussions sur son niveau de jeu.

Kylian Mbappé a quitté le PSG cet été. Mais le joueur va encore en entendre parler du club parisien. Aujourd’hui au Real Madrid, il réclame 55M€ de salaires impayés. Une somme que refuse de lui transmettre le PSG, malgré la sommation de la commission juridique de la Ligue Professionnelle de Football.

Mbappé devenu indésirable ?

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le divorce est donc acté. Mais selon les dires de Cyril Hanouna, le joueur français s’était aussi éloigné de ses coéquipiers. Le vestiaire du PSG aurait été fortement agacé par l’attitude du champion du monde 2018. Et cela s’est ressenti sur ses dernières prestations sous le maillot du PSG.

« C’était un enfer »

« Tous ses coéquipiers en avaient ras le cul de lui et c’était un enfer. D’ailleurs Mbappé joue mieux maintenant » a confié l’animateur sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 au cours d'un échange animé avec Géraldine Maillet.