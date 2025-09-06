«Il voulait me tuer», le clash en plein match avec Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Franco Mastantuono a pris part à un moment fort et unique à l'Estadio Continental jeudi soir. Lionel Messi disputait son ultime match sur ses terres avec le maillot de l'Argentine. Lors de la victoire du champion du monde 2022 contre le Venezuela (3-0), la pépite du Real Madrid a pris très cher à cause d'une décision qui n'a pas été validée par Lionel Messi.

2. Voici le nombre d'apparitions de Franco Mastantuono sous la tunique de l'Albiceleste. Le jeune talent formé à River Plate de seulement 18 ans, a fait le grand saut cet été en signant en faveur du Real Madrid. Le club ennemi de son idole de toujours Lionel Messi, légende vivante du FC Barcelone.

Lionel Messi signe une dernière prestation pleine en Argentine avec l'Albiceleste Dans la nuit de jeudi à vendredi, Franco Mastantuono a fêté sa première titularisation avec l'Albiceleste lors du large succès de la bande de Lionel Messi contre le Venezuela (3-0). Un match spécial à l'Estadio Continental puisque ce fut l'ultime apparition de Messi au pays avec le maillot de l'Argentine. Pour sa dernière sur ses terres, La Pulga a signé un doublé.