Il rencontre un milliardaire pour boucler la vente de l'OM !

Avant de devenir président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a tenté de racheter le club. Il raconte dans le podcast Dream Team avoir levé 200 millions d’euros et entamé des discussions avancées avec les vendeurs. Mais un coup de fil décisif va le mener jusqu’à Frank McCourt, futur acquéreur et propriétaire du club marseillais.

«Je lève 200 M€ auprès d’investisseurs américains et asiatiques»

Jacques-Henri Eyraud raconte dans un premier temps :

« Je lève 200 M€ auprès d’investisseurs américains et asiatiques et je vais voir la banque qui conseille Margarita Louis-Dreyfus, que je connaissais. Il y avait un rapport de confiance, et on commence à entrer en discussions, on va assez loin. »