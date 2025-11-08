Hakimi - PSG : Son remplaçant est annoncé, c’est inattendu !

Alexis Brunet

Mardi soir, face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est malheureusement blessé et il sera donc éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le club de la capitale affronte l’OL dimanche et Luis Enrique doit donc trouver un remplaçant au Marocain. Surprise, l’heureux élu pourrait être Senny Mayulu alors que ce dernier est dernièrement souvent utilisé en tant que faux numéro neuf.

Depuis le début de la saison, les blessures sont l’ennemi numéro un du PSG. Pratiquement tous les titulaires parisiens sont passés par la case infirmerie dernièrement et cela ne s’arrête pas. Mardi soir, contre le Bayern Munich, trois nouveaux joueurs de Luis Enrique se sont blessés : Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Hakimi pourrait manquer la CAN Par rapport à d’autres joueurs du PSG, la blessure d’Achraf Hakimi tombe particulièrement mal. En effet, il existe un risque pour que le latéral droit ne puisse pas participer à la CAN qui débute le 21 décembre. Rien ne dit pour le moment que le Marocain sera remis avant cette date, même si ce dernier fera tout pour.