Hakimi - PSG : Son remplaçant est annoncé, c’est inattendu !

Mardi soir, face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est malheureusement blessé et il sera donc éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Le club de la capitale affronte l’OL dimanche et Luis Enrique doit donc trouver un remplaçant au Marocain. Surprise, l’heureux élu pourrait être Senny Mayulu alors que ce dernier est dernièrement souvent utilisé en tant que faux numéro neuf.
Depuis le début de la saison, les blessures sont l’ennemi numéro un du PSG. Pratiquement tous les titulaires parisiens sont passés par la case infirmerie dernièrement et cela ne s’arrête pas. Mardi soir, contre le Bayern Munich, trois nouveaux joueurs de Luis Enrique se sont blessés : Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.
Hakimi pourrait manquer la CAN
Par rapport à d’autres joueurs du PSG, la blessure d’Achraf Hakimi tombe particulièrement mal. En effet, il existe un risque pour que le latéral droit ne puisse pas participer à la CAN qui débute le 21 décembre. Rien ne dit pour le moment que le Marocain sera remis avant cette date, même si ce dernier fera tout pour.
Qui pour remplacer Hakimi ?
Avant une possible participation à la CAN, le PSG va d’abord devoir trouver un remplaçant à Achraf Hakimi pour ce dimanche face à l’OL. D’après les informations du Parisien, Senny Mayulu serait le favori pour prendre la place du Marocain. Un choix surprenant car le joueur de 19 ans a dernièrement très souvent été utilisé au poste de faux numéro neuf par Luis Enrique. D’autres options existent toutefois : Warren Zaïre-Emery, Marquinhos mais également Illia Zabarnyi. Réponse dimanche.