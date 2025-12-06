Hakimi - Neymar : Thierry Henry annonce un coup de théâtre !

Amadou Diawara

Tombés dans le groupe C de la Coupe du Monde 2026, le Maroc et le Brésil vont se frotter l'un à l'autre cet été. D'après Thierry Henry (48 ans), les Lions de l'Atlas pourraient créer la surprise en prenant la tête de leur poule, devant la Seleção.

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a été réalisé à Washington DC. Dans le groupe C, on retrouve à la fois le Brésil, le Maroc, l'Ecosse et Haïti. S'ils sont tous les deux convoqués par leur sélectionneurs respectifs, Achraf Hakimi et Neymar pourraient se retrouver en Amérique du Sud cet été, et ce, après avoir cohabité au PSG.

Le Maroc va finir premier du groupe C ? Lors d'un entretien accordé à FOX Soccer, Thierry Henry a affirmé qu'il pourrait y avoir une surprise dans le groupe C. Selon l'ancien sélectionneur de l'équipe de France olympique, le Maroc pourrait finir devant le Brésil à l'issue des trois journées de la phase de poules.