Mercato : Une offre de 20M€ est dégainée, c'est la panique au PSG !

Très performant sous les couleurs du LOSC, Ayyoub Bouaddi aurait alarmé la direction du PSG, qui aimerait boucler son transfert en 2026. Toutefois, le crack de 18 ans vient tout juste de prolonger chez les Dogues. Pour ne pas arranger les affaires du club parisien, Ayyoub Bouaddi aurait une grosse cote de popularité en Italie.

Etincelant sous les couleurs du LOSC, Ayyoub Bouaddi aurait tapé dans l'oeil de la direction du PSG. Toutefois, le Dogues ont officialisé la prolongation de leur numéro 32 ce vendredi soir.

Transfert de Bouaddi : Une bataille entre le PSG, le Milan et la Juve ? En plus du LOSC, le PSG doit se frotter à d'autres clubs pour le recrutement d'Ayyoub Bouaddi. En effet, le crack de 18 ans aurait de nombreux prétendants, notamment en Italie.