Nasri - Algérie : Un gros départ est demandé !

Vendredi soir a eu lieu le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde. L’Algérie a été placée dans le groupe J avec l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie. Le match entre l’Albiceleste et les Fennecs fait déjà saliver Samir Nasri, qui n’est toutefois pas très fan du sélectionneur algérien Vladimir Petkovic et qui l’a fait savoir.
Victorieuse en 2022, l’Argentine connait son groupe pour la Coupe du monde 2026. Les partenaires de Lionel Messi, qui sont parmi les favoris, devront affronter l’Algérie, la Jordanie et l’Autriche. Le match face aux Fennecs vaudra sûrement le coup d’œil.
« Je suis très content de la voir »
Au micro de Canal+, Samir Nasri a commenté le tirage de l’Algérie. L’ancien joueur de l’équipe de France attend tout particulièrement l’affrontement face à l’Argentine. « Moi, je suis content. Mon pays d’origine qui va jouer contre l’Argentine, il y a tout ce romantisme des Algériens qui aiment beaucoup l’Argentine par rapport à Maradona, aujourd’hui par rapport à Messi. Cette confrontation, je suis très content de la voir. »
Nasri n’est pas fan de Petkovic
Lors de la Coupe du monde 2026, l’Algérie sera menée par son sélectionneur Vladimir Petkovic. Un entraîneur dont n’est pas tellement fan Samir Nasri, qui estime que les Fennecs auraient plus de chance avec quelqu’un d’autre à la place du Suisse. « L’Algérie a de quoi sortir de ce groupe. Après, je ne suis pas fan du coach, je ne suis pas fan de Petkovic. Je pense qu’avec un autre coach, elle serait capable même de déranger les Autrichiens, mais ils peuvent sortir de la poule. (…) Il y a des manques défensivement et un attaquant capable de marquer des buts. Gouiri doit trouver sa place dans cette équipe. Il y a Amoura qui est là. Quid de Mahrez, dans quel état de forme il sera ? Mais il y a une bonne équipe. »