Nasri - Algérie : Un gros départ est demandé !

Alexis Brunet

Vendredi soir a eu lieu le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde. L’Algérie a été placée dans le groupe J avec l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie. Le match entre l’Albiceleste et les Fennecs fait déjà saliver Samir Nasri, qui n’est toutefois pas très fan du sélectionneur algérien Vladimir Petkovic et qui l’a fait savoir.

Victorieuse en 2022, l’Argentine connait son groupe pour la Coupe du monde 2026. Les partenaires de Lionel Messi, qui sont parmi les favoris, devront affronter l’Algérie, la Jordanie et l’Autriche. Le match face aux Fennecs vaudra sûrement le coup d’œil.

« Je suis très content de la voir » Au micro de Canal+, Samir Nasri a commenté le tirage de l’Algérie. L’ancien joueur de l’équipe de France attend tout particulièrement l’affrontement face à l’Argentine. « Moi, je suis content. Mon pays d’origine qui va jouer contre l’Argentine, il y a tout ce romantisme des Algériens qui aiment beaucoup l’Argentine par rapport à Maradona, aujourd’hui par rapport à Messi. Cette confrontation, je suis très content de la voir. »