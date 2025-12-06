PSG - Hakimi : La surprise dévoilée par Riolo pour son départ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 novembre dernier, face au Bayern Munich, Achraf Hakimi se blessait sévèrement à la cheville. De quoi alors jeter un froid sur la participation du Marocain à la CAN avec les Lions de l’Atlas. Finalement, quelques semaines plus tard, l’optimisme est de nouveau présent pour Hakimi, qui pourrait donc rejoindre sa sélection en pleine possession de ses moyens.

Face aux Comores, à domicile, le Maroc donnera le coup d’envoi de la CAN le 21 décembre prochain. Sur leurs terres, les Lions de l’Atlas rêvent bien évidemment de l’emporter. Mais Walid Regragui pourra-t-il compter sur Achraf Hakimi ? Suite à la blessure du joueur du PSG à la cheville, on s’est grandement interrogé. Voilà que la tendance serait désormais plus positive.

« Hakimi va revenir plus tôt que prévu » A l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo a fait une grande annonce concernant le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN avec le Maroc. C’est alors qu’il a balancé à propos du joueur du PSG : « Hakimi va revenir plus tôt que prévu. Il va revenir dès le début de la CAN je pense ».