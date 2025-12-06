PSG - Hakimi : La surprise dévoilée par Riolo pour son départ !

Le 4 novembre dernier, face au Bayern Munich, Achraf Hakimi se blessait sévèrement à la cheville. De quoi alors jeter un froid sur la participation du Marocain à la CAN avec les Lions de l’Atlas. Finalement, quelques semaines plus tard, l’optimisme est de nouveau présent pour Hakimi, qui pourrait donc rejoindre sa sélection en pleine possession de ses moyens.
Face aux Comores, à domicile, le Maroc donnera le coup d’envoi de la CAN le 21 décembre prochain. Sur leurs terres, les Lions de l’Atlas rêvent bien évidemment de l’emporter. Mais Walid Regragui pourra-t-il compter sur Achraf Hakimi ? Suite à la blessure du joueur du PSG à la cheville, on s’est grandement interrogé. Voilà que la tendance serait désormais plus positive.
« Hakimi va revenir plus tôt que prévu »
A l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo a fait une grande annonce concernant le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN avec le Maroc. C’est alors qu’il a balancé à propos du joueur du PSG : « Hakimi va revenir plus tôt que prévu. Il va revenir dès le début de la CAN je pense ».
« Ça va bien »
Sélectionneur du Maroc, Walid Regragui a lui donné des nouvelles d’Achraf Hakimi ces dernières heures. « Ça va bien, il fait ce qu'il a à faire. C’est un grand travailleur. Il a envie d'être là pour le premier match. Il bosse dur depuis sa blessure, il ne s'est pas arrêté. Il est fidèle à lui même, avec un bel état d'esprit, c'est notre leader, notre capitaine, notre Ballon d'or donc on espère qu'il sera là dès le premier match », a-t-il confié.