Equipe de France : Il déclenche une polémique avec l’Algérie !

Ce vendredi s’est déroulé le tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Victorieuse en 2022, l’Argentine a été placée dans le groupe J avec l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. Dans la foulée du tirage, le sélectionneur de l’Albiceleste Lionel Scaloni a lâché une petite phrase sur l’Algérie et l’équipe de France qui a fait polémique.
Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada et ce vendredi le tirage de la compétition a eu lieu. L’équipe de France affrontera le Sénégal, la Norvège et son troisième adversaire n’est pas encore connu, mais cela sera soit l’Irak, soit le Suriname, soit la Bolivie.
L’Argentine dans le groupe de l’Algérie
Une sorte de groupe de la mort donc pour l’équipe de France, mais cela sera aussi compliqué pour l’Argentine, victorieuse en 2022. Les partenaires de Lionel Messi seront opposés à la Jordanie, l’Autriche et l’Algérie dans le groupe J.
Scaloni déclenche une polémique
Dans la foulée du tirage au sort, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, s’est exprimé sur les futurs adversaires de son équipe. Ce dernier a notamment évoqué l’Algérie. « L’Algérie est une bonne équipe avec de grands joueurs. Elle dispose d’un vivier très important qui nourrit aussi la France et d’autres pays. » Une petite phrase qui a fait polémique et qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Depuis la finale de 2022, l’Argentine et la France sont loin d’être les meilleures amies du monde et elles pourraient se retrouver une nouvelle fois en finale dans quelques mois, si elles finissent en tête de leur groupe.