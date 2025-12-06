Equipe de France : Il déclenche une polémique avec l’Algérie !

Alexis Brunet

Ce vendredi s’est déroulé le tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Victorieuse en 2022, l’Argentine a été placée dans le groupe J avec l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. Dans la foulée du tirage, le sélectionneur de l’Albiceleste Lionel Scaloni a lâché une petite phrase sur l’Algérie et l’équipe de France qui a fait polémique.

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada et ce vendredi le tirage de la compétition a eu lieu. L’équipe de France affrontera le Sénégal, la Norvège et son troisième adversaire n’est pas encore connu, mais cela sera soit l’Irak, soit le Suriname, soit la Bolivie.

L’Argentine dans le groupe de l’Algérie Une sorte de groupe de la mort donc pour l’équipe de France, mais cela sera aussi compliqué pour l’Argentine, victorieuse en 2022. Les partenaires de Lionel Messi seront opposés à la Jordanie, l’Autriche et l’Algérie dans le groupe J.