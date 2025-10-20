Gouri - OM : Grande annonce pour son remplaçant !

Alexis Brunet

Forcé de se faire opérer de l’épaule droite, Amine Gouiri va devoir manquer les trois prochains mois de compétition, ce qui devrait malheureusement lui faire manquer la CAN 2025. Une mauvaise nouvelle pour l’Algérie, qui a toutefois de quoi faire pour remplacer l’attaquant de l’OM. Cette responsabilité devrait sans doute être confiée à Baghdad Bounedjah, à en croire un spécialiste.

Selon toute vraisemblance, Amine Gouiri ne devrait pas pouvoir disputer la CAN 2025. Absent face au Havre samedi soir, l'OM a annoncé par la suite que son attaquant allait devoir se faire opérer de l’épaule droite. Un coup dur qui va tenir l’international algérien éloigné des terrains pendant les trois prochains mois, alors que la compétition africaine commence le 21 décembre.

Un mal pour un bien ? Cette opération d’Amine Gouiri est une mauvaise nouvelle pour l’Algérie, mais seulement à court terme. Interrogé par Foot Mercato, le journaliste de La Gazette du Fennec Yanni Abdelli estime que l’attaquant de l’OM va ainsi définitivement éviter les rechutes en passant sur le billard. « Cette blessure est embêtante pour la CAN. Mais, je pense qu’il prend la bonne décision. Il y a des risques de rechute, il a raison de se faire opérer. Même si on perd un élément clé, c’est la meilleure solution pour ne pas compromettre la suite de sa carrière comme ce fut le cas pour Mourad Meghni à l’époque. Entre choisir la CAN et la Coupe du monde, je pense que tout le monde aurait fait le même choix. Il est encore jeune, il aura le temps de disputer d’autres CAN. »