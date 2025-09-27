Frayeur au PSG, c'est l'incompréhension totale !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG affronte l’AJ Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Privé de plusieurs cadres, LuisEnrique avait décidé de faire confiance à de nombreux jeunes. Vitinha lui était bien présent au coup d’envoi, mais il a dû quitter la pelouse à la 36ème minute, sans que l’on sache si c’est en raison d’une blessure ou bien pour un choix tactique.

Dernièrement, le PSG est miné par les blessures. Ce samedi soir, face à l’AJ Auxerre, Luis Enrique était par exemple privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Joao Neves et Marquinhos. Un vrai coup dur pour le club de la capitale qui espère retrouver certains de ses cadres pour le match de mercredi soir contre le FC Barcelone.

Vitinha cède sa place dès la 36ème minute Parmi les cadres présents sur le terrain au coup d’envoi du match contre l’AJ Auxerre, on retrouvait notamment Vitinha. Le milieu de terrain du PSG n’a toutefois pas fait long feu, puisqu’il a cédé sa place à Achraf Hakimi dès la 36ème minute. Un choix qui interroge, car on ne sait pas si c’est à cause d’une blessure ou bien un simple choix tactique de Luis Enrique. L'ancien joueur de Porto a toutefois échangé avec le médecin du club de la capitale lorsqu'il s'est assis sur le banc.