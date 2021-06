Foot - Euro

Euro : Cette terrible annonce de Courtois sur Eden Hazard !

Publié le 27 juin 2021 à 23h55 par La rédaction mis à jour le 27 juin 2021 à 23h58

Qualifiée pour les quarts de finale après sa courte victoire contre le Portugal, la Belgique défiera l’Italie. Mais Eden Hazard, sorti sur blessure ce dimanche, n’est pas assuré d’y être. Interrogé sur la question, Thibaut Courtois n’a pas rassuré le peuple belge.