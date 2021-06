Foot - Euro

Pays de Galles - Danemark : Le gros come-back de Gareth Bale !

Publié le 25 juin 2021 à 19h40 par La rédaction

Fantomatique depuis plusieurs saisons, Gareth Bale pourrait frapper un gros coup dans cet Euro 2021 et emmener le Pays de Galles en quart de finale.

Quand il revêt le maillot gallois, Gareth Bale n’est plus le même homme. Capitaine et leader d’une sélection qu’il porte parfois à bout de bras, la star du Real Madrid semble retrouver de l’oxygène dans les compétitions internationales. Après plusieurs saisons bien ternes, Bale a beaucoup à prouver. Et notamment qu’il est, encore, un joueur de foot d’exception.

