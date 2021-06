Foot - Euro

République Tchèque - Angleterre : La résurrection d'Harry Kane !

Publié le 21 juin 2021 à 17h20 par La rédaction

Après une victoire et un match nul, l'Angleterre doit l'emporter face à la République Tchèque pour prendre la première place du groupe D. Et pour remplir cette mission, la sélection britannique peut compter sur Harry Kane.

Victorieux face à la Croatie (1-0) pour son entrée en lice, l'Angleterre de Gareth Southgate n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'Ecosse (0-0) ce vendredi. Actuellement deuxième du groupe D (4 points), la bande à Harry Kane affronte le leader tchèque (4 points) ce mardi soir pour un duel au sommet pour la première place. Discret depuis le début de la compétition, Harry Kane devrait assumer son rang et se montrer décisif face à la République Tchèque.

Un doublé d'Harry Kane pour offrir la première place à l'Angleterre