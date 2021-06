Foot - Euro

Italie - Pays de Galles : Un sans faute et un statut de favori pour la Squadra Azzura !

Publié le 19 juin 2021 à 19h20 par La rédaction

Après avoir battu la Turquie et la Suisse, l’Italie va désormais se frotter au Pays de Galles pour le troisième match de sa poule. Une troisième victoire pour les hommes de Roberto Mancini ?

Cela fait désormais 29 matchs que l’Italie est invaincue. Sous les ordres de Roberto Mancini, la Squadra Azzura affiche un niveau incroyable et les Italien l’ont bien montré depuis le début de l’Euro. Menée par Ciro Immobile, Manuel Locatelli ou encore Lorenzo Insigne, la sélection italienne a réalisé deux premiers matchs parfaits face à la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0). Le ticket pour les huitième de finale déjà en poche, les Italiens ont toutefois un travail à finir ce dimanche face au Pays de Galles de Gareth Bale.

Une victoire pour finir en apothéose !