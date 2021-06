Foot - Euro

Euro : La sortie surprenante de Thomas Meunier !

Publié le 24 juin 2021 à 10h12 par La rédaction mis à jour le 24 juin 2021 à 10h13

Alors que la Belgique est sortie largement en tête de son groupe à l’Euro, les Diables Rouges devront affronter dès les huitièmes de finale un adversaire coriace, le Portugal. Un défi qui ne fait sûrement pas peur aux Diables Rouges, Thomas Meunier, défenseur droit de la sélection a effectué ce jeudi, une sortie surprenante sur l’Euro.