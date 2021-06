Foot - Euro

Euro 2020 : Christian Eriksen a revu ses coéquipiers !

Publié le 20 juin 2021 à 20h08 par La rédaction

Vendredi dernier, Christian Eriksen est sorti de l’hôpital pour rejoindre sa famille et se reposer. Et avant cela, il a pu rendre visite à ses coéquipiers danois.